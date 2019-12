„Ich würde jeden Urlaub hinten anstellen, um ja diese Rolle erfüllen zu können“, erzählt er lachend. Seine Rolle führt er quasi als klassischer Nikolaus aus - was so viele bedeutet, dass er nicht gesellschaftskritisch agiert. Es gibt aber stets lobende und mahnende Worte an die unzähligen Anwesenden am Oberen Stadtplatz. Auf die Frage, ob er sich bald zur Ruhe setzen will, erfolgt die prompte Antwort: „Gesundheitlich fühl’ ich mich wohl, geistig - das können nur andere sagen.“