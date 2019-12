„Salzburg ist seit mehr als 15 Jahren bemüht, eine Lösung gegen den Ausweichverkehr in den Gemeinden entlang der A1 zu erreichen. Mit der Mautbefreiung ist das jetzt endlich gelungen“, freut sich Verkehrslandesrat Stefan Schnöll über den Erfolg des ÖVP-Antrags im Bundesrat. Der gab am Donnerstag grünes Licht für den Nationalratsbeschluss. Konkret geht es um Abschnitte der Inntalautobahn bei Kufstein, der Westautobahn bei Salzburg, der Rheintal/Walgau-Autobahn bei der Anschlussstelle Hohenems, der Linzer Autobahn und der Mühlkreisautobahn nahe Urfahr. Damit tritt die Mautbefreiung vom Walserberg bis Salzburg Nord schon mit 15. Dezember in Kraft und soll die Anrainer in der Stadt und den Umlandgemeinden entlasten. „Gerade ich als betroffene Wals-Siezenheimerin weiß, welche Erleichterung das für uns als Anrainer bedeutet“, sagt ÖVP-Bundesrätin Andrea Eder-Gitschthaler.