Drei Autos in Unfall verwickelt

Auch in Liezen schrillten die Sirenen: Bei einem Unfall zwischen drei Fahrzeugen bei der Eurogast-Kreuzung erlitt am Donnerstag eine Lenkerin Verletzungen unbestimmten Grades. Die Feuerwehr Liezen Stadt rückte zum Unfallort aus, sicherte die Vorfallsstelle und band Betriebsmittel. Es kam zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen.