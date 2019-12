Das russische Außenministerium hat am Donnerstag auf zwei offiziellen Twitteraccounts für kurze Zeit tatsachenwidrig über in Wien geplante Demonstrationen „im Zusammenhang mit der Erhöhung von Benzinpreisen“ informiert. In Folge wurden die Tweets gelöscht. Verantwortlich für die Veröffentlichung sei ein „technischer Fehler“ gewesen, erklärte ein Sprecher der russischen Botschaft in Wien.