„Es tut mir wirklich leid. Wir haben Bier und Jägermeister getrunken“, äußerten sich die Jugendlichen (16, 17) vor Richterin Bettina Maxones-Kurkowski. Die beiden waren am 4. September in die Pädagogische Hochschule (PH) in Salzburg-Nonntal eingedrungen, ließen den Wasserhahn laufen und rissen sich mehrere Laptops und zweiVerstärkerboxen unter den Nagel. Der Schaden: mehr als 15.000 Euro. Ihre Ausrede brachte die Polizisten zum Schmunzeln: Sie würden die Ausrüstung für ihre Ausbildung an den „Universal Filmstudios“ benötigen.