Knapp zehn Jahre später findet die Vorrunde der EURO im Jänner 2020 nun wieder in Graz statt. Vor wenigen Monaten bist du schon mit dem THW Kiel auf Trainingslager hier gewesen. Dein neuer Lieblingsort?

Trainingslager will man am liebsten schnell hinter sich bringen. Aber an das in Graz habe ich gute Erinnerungen. Meine Mannschaft und ich haben uns sehr willkommen gefühlt. Zudem waren die Bedingungen perfekt. Ich freue mich, zur EURO zurückzukehren.