Mehr Personal

Aber nicht nur der Umsatz konnte verbessert werden. Auch der Personalstand wurde ausgebaut. So sind derzeit 1100 Mitarbeiter an 41 Standorten in aller Welt beschäftigt. Ein Plus von 100 Personen im Vergleich zum Vorjahr. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Zurückzuführen sei das Wachstum vor allem auf die prestigeträchtigen Projekte, die in den Weltmetropolen zu bestaunen sind. Neben dem Empire State Outlet in Manhattan wurde auch der Hudson Yards von der Firma beleuchtet. Dadurch konnte nicht nur die Anzahl der Mitarbeiter erhöht werden, sondern auch die Anzahl der Standorte.