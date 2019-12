ÖVP und Grüne ringen weiter intensiv um eine mögliche Regierungszusammenarbeit. Am Donnerstag, am Freitag und am Wochenende wird in unterschiedlichen Zusammensetzungen verhandelt, hieß es am Donnerstagnachmittag. Neben Vier-Augen-Terminen der Parteichefs Sebastian Kurz und Werner Kogler sind auch die Leiter der Verhandlergruppen und andere Teilnehmer involviert.