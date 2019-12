Regelrechter Sturzflug

Um 9.15 Uhr startete Chefinspektor Pumpernick. Mit an Bord waren Flight Operator Stephan Lechner, der Grenzschutzbeamte Herbert Fürrutter sowie der Schweizer Polizist Stefan Steiner, der eine Einweisung auf das österreichische Grenzschutz-System erhalten sollte. Nach zwei kurzen Zwischenlandungen nahm der Hubschrauber Kurs auf den Achensee. Dann begann das Drama. Mehrere Minuten lang vollführte der Helikopter - so ergaben es die aus dem Bordcomputer ausgelesenen Daten - Manöver, die eindeutig „außerhalb des normalen Flugbereiches“ lagen. Dabei wurde sogar eine Sinkrate von 4000 Fuß pro Minute erreicht, was einem regelrechten Sturzflug entspricht. 10.07 Uhr: Absturz in den Achensee! Alle vier Insassen starben sofort.