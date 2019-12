Elf Tore in drei Partien

Der 57-jährige Deutsche aus Schwäbisch Gmünd lernte in Hoffenheim und Salzburg viel von Ralf Rangnick (oben im Bild) und übernahm einiges von dessen Philosophie. Zeidler lässt einen mutigen Fussball spielen. Vollgasfussball - wie er ihn nennt. Mit vielen Toren, St. Gallen schoss in den letzten drei Partien elf Tore. Jetzt nennt ihn „Blick“-Kolumnist Andreas Böni als einen der Kandidaten für die begehrtesten Trainerjobs in der Schweiz (Yong Boys und Basel).