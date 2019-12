Mit einer App, die Hochfrequenzsignale erzeugt, hat ein Physiklehrer in Hamburg laute Schüler zur Ruhe gemahnt. Der Lehrer habe eine von der Universität Aachen entwickelte Handy-App eingesetzt, mit der man Töne in unterschiedlichen Frequenzen erzeugen könne, erklärte ein Sprecher der Hamburger Schulbehörde am Donnerstag.