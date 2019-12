„Krone“: In welcher Form wird das Landesmuseum künftig geführt werden?

Alfred Weidinger: Das Landesmuseum, mit all seinen Standorten von Bad Ischl bis Grein, und das OÖ. Kulturquartier werden eine eigenständige Gesellschaft. Die Geschäftsführung wird ihren Sitz in Linz haben. Die wissenschaftlichen Abteilungen werden im Schloss untergebracht, die kaufmännische Leitung im Kulturquartier. Mein Büro liegt in einem Nebengebäude beim Schloss.