Dieser Anruf ließ die Polizei-Maschinerie in kürzester Zeit auf vollen Touren laufen: Eine 43-Jährige wählte am Donnerstagnachmittag den Polizei-Notruf und berichtete, dass ihr Ehemann in einem Telefonat offenbar einen Anschlag auf niederösterreichische Behörden plane. Sofort wurden sämtliche Maßnahmen getroffen, um den mutmaßlichen Täter von seinem Vorhaben abzubringen - allerdings wusste der Verdächtige offenbar selbst nichts von seinen Plänen …