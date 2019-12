Wie riskant war es für Sie, ins Haus vorzudringen?

Der Betroffene lag zum Glück nicht direkt in dem Raum, in dem es brannte, sondern in einem Anbau. Aber auch hier war der Rauch schon dick und wir gingen geduckt hinein, um ihn herausziehen zu können. Wie wir später erfuhren, war er durch Fieber geschwächt, hat es vielleicht auch deshalb nicht mehr bis nach draußen geschafft.