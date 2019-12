Dino Schosche, Projektleiter und Initiator des 1. Integrationsgipfels, freute sich über den großen Andrang. Neben Vertretern aus den politischen Parteien und diversen Interessensvertretungen richtete auch der Hausherr per Video seine Botschaft an das Publikum: „Es geht nicht nur um Integration, es geht vor allem um gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft. Das betrifft uns alle“, erklärt Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Das Staatsoberhaupt vertraut dabei dem österreichischen Weg: „Durchs Reden kommen d’ Leut‘ z‘samm‘.“