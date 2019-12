Die weihnachtlichen Pop-up-Märkte der Stadt

#3. Designmarkt Edelstoff

Der Designmarkt Edelstoff lädt am 14. und 15. Dezember in der Wiener Marx Halle zum Shoppen. 150 nationale und internationale Jungdesigner und Indie-Labels aus den Bereichen Mode, Accessoires, Schmuck, Kunst, Kids, Kulinarik und mehr laden in stilvoller Atmosphäre dazu ein, sich von Geschenksideen für Weihnachten inspirieren zu lassen bzw. gleich vor Ort kreative und außergewöhnliche Geschenke für sich und seine Liebsten zu kaufen. Für das leibliche Wohl der Besucher ist mit einer ca. 1000 Quadratmeter großen Street-Food-Area gesorgt!

Wo: 3., Karl-Farkas-Gasse 19

Wann: 14. Dezember von 11 bis 20 Uhr & 15. Dezember von 11 bis 18 Uhr