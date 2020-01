Sogar Zoe Kravitz plauderte in einem Interview darüber, wie schlecht die Stimmung zwischen Theron und Hardy gewesen sei. „Sie haben sich nicht verstanden. Wir waren auch so lange in der Wüste. Ich glaube, alle waren müde und verwirrt und hatten Heimweh. Wir sahen sechs Monate lang nichts außer Sand. Du wirst verrückt, wirklich. Ich weiß eigentlich nicht, ob es ein Problem gab. Ich denke nur, es hat nicht harmoniert.“