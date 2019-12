Zu zwölft sind sie in der Klasse, darunter sind zwei Männer, die älteste Schülerin ist 45. Warum ein Beruf in der Pflege? „Ich wollte immer schon allen helfen. Das ist einfach in mir so drinnen“ – Dabei strahlt die 21-Jährige. Was ihr in der Ausbildung am besten gefällt? „Die Praktika. Weil der Dienst am Menschen am schönsten ist.“