Vom 11. - 15. Dezember 2019 findet die 11. IeSF World Championship in Seoul, Südkorea statt. Österreichische Staatsbürger hatten die Chance, sich in der AREA52 für diese Meisterschaft in Pro Evolution Soccer zu qualifizieren. Der Vorarlberger Semih Öztürk konnte sich bei der Qualifikation als Gewinner durchsetzen und vertritt Österreich bei der IeSF World Championship 2019.