Ex-Leibwächter bringt Strache in die Bredouille

Besagter Leibwächter soll übrigens schon vor vielen Jahren seine Zusammenarbeit mit den Hintermännern des Ibiza-Videos begonnen haben. Auch in der aktuellen Causa um Schmiergeld in Sporttaschen, das Strache kassiert haben soll, hat er seinen Ex-Chef belastet.