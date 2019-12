Der 30 Jahre alte Verdächtige aus Rumänien war bereits an einer Bankomatsprengung in Kärnten beteiligt gewesen, zeigte sich diesbezüglich auch geständig, so die Polizei am Donnerstag. Als er gemeinsam mit zwei weiteren Rumänen in der Folge festgenommen wurde, sollte dies auch die Ermittlungen in Tirol entscheidend weiterbringen.