Im Rahmen der neuen Kampagne „Lassen wir Gewalt an Frauen nicht so stehen!“ werden aufrüttelnde Bilder gezeigt, die deutlich machen sollen, dass Gewalt gegen Frauen oft verharmlost wird. Auf sogenannten Freecards, die bis 12. Dezember in Lokalen aufliegen ist zum Beispiel eine Frau zu sehen, die auf einem Bett liegt. Auf ihrem Rücken steht geschrieben: „Wir sind verheiratet. Da kann ich sie nehmen, wann ich will.“ Andere Aussagen auf den Karten lauten: „Kein Wunder, so wie sie immer angezogen ist“ oder „... weil sie auch immer so viel trinkt“.