In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Am 5. Dezember 1993, gegen 18 Uhr, werden der damalige Wiener Bürgermeister Helmut Zilk und seine Ehefrau, die Sängerin und Schauspielerin Dagmar Koller, vom Flughafen in Schwechat abgeholt. Die beiden sind gerade von einem kurzen Aufenthalt in der Schweiz zurückgekommen. Am weg nach Wien werden Zilk vom Chauffeur mehrere Mappen mit diversen Schreiben und Briefen überreicht. In der Wohnung angekommen, legt sich Dagmar Koller schlafen, während sich ihr Gatte den gerade erhaltenen Unterlagen widmet. Völlig ahnungslos öffnet Zilk kurz nach 20 Uhr den Brief eines gewissen Ing. Norbert Urban. Sofort kommt es zur Explosion.