WIN: Exklusive Gin-Sets für die Silvesterparty

Auch in Japan wird Gin gerne getrunken. „House of Suntory“ aus Osaka stellt die Spirituose bereits seit dem Jahr 1936 her. Noch heute wird der Gin des Hauses namens Roku Japanese Craft Gin nach alter japanischer Tradition und mit großer Sorgfalt hergestellt. Roku bedeutet auf Deutsch die Zahl sechs, die in Japan eine Glückszahl ist. Perfekt also, um mit dem Roku auf das Neue Jahr anzustoßen. Neben Wacholder und anderen klassischen Gin-Botanicals sind das Besondere die sechs japanischen Gin-Botanicals, nämlich Yuzu, Sencha-Tee, Sakura-Blatt, Sakura-Blüte, Sansho-Pfeffer und Gyokuro-Tee.