Die Dallas Mavericks um Luka Doncic (22 Punkte) haben am Mittwoch in der National Basketball Association mit einem Heim-121:114 gegen die Minnesota Timberwolves ihren vierten Sieg en suite gefeiert. Es war zudem der neunte Erfolg der Texaner in ihren jüngsten zehn Matches. Siegbringend war eine Serie von vier Dreiern im vierten Viertel. Die damit erzielte Führung wurde nicht mehr abgegeben.