Wie tags zuvor beim Trainingssturz von Matthias Mayer hatte das Unheil auch bei Feller beim Riesentorlauf-Training in Vail seinen Lauf genommen. Der 27-Jährige verspürte schon bei der ersten Fahrt einen stechenden Schmerz und brach das Training sofort ab. Diagnose: Der Tiroler erlitt einen Bandscheibenvorfall im Bereich der Lendenwirbelsäule. Es ist bereits sein zweiter, den ersten hatte er vor genau fünf Jahren im Dezember 2014 erlitten. Danach begab sich der Österreicher zur Abklärung in die Steadman Clinic. „Bandscheibenvorfall 2.0. Ja, so schnell geht‘s und man ist wieder ganz unten angelangt ... aber ich komm wieder keine Frage“, schreibt er nun zu einem Instagram-Posting.