Am 20. September 2019 wurde er erneut festgenommen - wegen des Verdachts auf Drogenhandel. Die Polizei hatte ihn beschattet. Weil sich zudem eine illegale Faustfeuerwaffe in seinem Besitz befand und Beamte in seiner Wohnung einen Teleskopschlagstock fanden, wurde ihm bei der neuerlichen Verhandlung auch illegaler Waffenbesitz zur Last gelegt.