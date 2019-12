Nachdem die „Krone“ am Wochenende berichtet hatte, dass sich die Zeichen für ein Polit-Comeback Straches mehren, schreibt der „Kurier“ nun gar von einer „Verschwörerrunde“ am vergangenen Donnerstag in einem bei Freiheitlichen beliebten Lokal im neunten Wiener Gemeindebezirk, im Rahmen derer sich Strache an Wohlgesinnte gewendet haben soll. Dies sei aber vor den Augen und Ohren mehrerer Zeugen gewesen, die der Zeitung dem Bericht nach Details aus den Gesprächen zugetragen haben.