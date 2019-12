Von Westen zieht am Samstag eine Kaltfront durch - und damit werden die Kaltluftseen in den Niederungen weitgehend ausgeräumt. Entlang der Alpennordseite überwiegen oft die Wolken und zeitweise regnet es dort leicht, Schnee fällt oberhalb von 1100 bis 1500 Meter Seehöhe. Im Norden und Osten gibt es vor allem vormittags dichte Wolken und lokale Regenschauer, nachmittags zeigt sich dort schon länger die Sonne. Im Süden ist es nach Wolkendurchzug am Morgen recht rasch sonnig. Der Wind bläst im Norden und Nordosten aber auch auf den Bergen zeitweise recht lebhaft aus westlichen Richtungen mit Frühtemperaturen von minus acht bis sieben Grad. Am kältesten ist es in Osttirol, am mildesten mit durchgreifendem Westwind im Norden, die Tageshöchsttemperaturen betragen vier bis elf Grad.