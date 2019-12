Kleine Stachler, große Sorgen

Etwa 500 Gramm sollte ein Igel im Herbst auf die Waage bringen. Ob er winterfit ist, lässt sich einfach erkennen. Wildtier-Expertin Sigrid Frey: „Wenn der Igel kränklich ausschaut, sehr apathisch ist, sich nicht mehr zusammenrollt oder in den Flanken eingefallen ist, dann ist er zu mager.“ Fast täglich treffen in der Eulen- und Greifvogelstation Igel ein, die zu klein, verletzt oder sonst in Nöten sind. Zuallererst ist es wichtig, die Körpertemperatur der Tiere wieder auf ein normales Niveau zu bringen. Wichtig ist es auch, das Tier auf Verletzungen zu untersuchen. Hunderte Igel bringt Frey jedes Jahr über den Winter. Mehr über ihre Arbeit erfahren Sie am Samstag in „Entenfellners Tierwelt“.