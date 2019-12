Rechtsprofessorin entschuldigt sich für Bemerkung

Nach der umgehenden Kritik an ihrer Äußerung durch die First Lady und andere bat Karlan noch im Verlauf der Sitzung um Entschuldigung für ihre Bemerkung über Trumps Sohn. Barron (13) ist Trumps jüngstes und einziges Kind mit Melania. Er nimmt in der Regel nicht an öffentlichen Auftritten teil, er ist bisweilen nur beim Einsteigen und Aussteigen, wenn er mit seinen Eltern gemeinsam fliegt, zu sehen.