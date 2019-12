In Stuttgart sind am Mittwochabend sieben Hochseilartisten vor den Augen der Zuschauer bei der Vorpremiere des „Weltweihnachtscircus“ in die Tiefe gestürzt. Die Akrobaten der „Werner Guerrero Gruppe“ hatten auf Fahrrädern eine Pyramide gebildet und wollten damit einen Weltrekord aufstellen, als es zu dem Unglück kam. Zwei Künstler mussten verletzt ins Spital gebracht werden.