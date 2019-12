City4U-Talk: „Auch der Nikolo bekommt Parkstrafen“

Alexander Stemer stammt aus einer Großfamilie, entsprechend früh war ihm bereits klar, dass er auch beruflich etwas mit Kindern machen möchte. „Ich bin in Vorarlberg aufgewachsen. Hier ist es Tradition, dass der Nikolaus am sechsten Dezember vorbeikommt. In Wien haben das viele schon vergessen. Deswegen habe ich beschlossen, das zu ändern“, erzählt er im City4U-Talk. An und rund um den sechsten Dezember ist er deswegen als Nikolo unterwegs. Dabei besucht er bis zu zehn Familien am Tag.