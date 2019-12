Es stimmt. Maria wird von vielen Evangelischen als „katholisch“ empfunden. Dabei war Martin Luther ein Marienfreund. Was ihn gestört hat, war die überbordende Marienfrömmigkeit, die Maria zur Himmelskönigin erhoben und als Fürsprecherin gesehen hat, die den zornigen Gott gnädig stimmen soll. Wie im zur Zeit Luthers populären Bild der Schutzmantelmadonna: Maria mit weit ausgebreitetem Mantel, unter dem alle Menschen, jung und alt, wichtig und unwichtig, Papst und Bettelmann, Schutz suchen. An Mariens Mantel prallen die Pfeile ab, die Gottvater oder Christus als Strafe auf die sündigen Menschen schleudert. Luther ist mit dieser Frömmigkeit aufgewachsen – und hat unter ihr gelitten. „Wenn ich den Gekreuzigten sah, erschrak ich so, dass ich lieber den Teufel gesehen hätte. Darum bin ich Maria unter den Mantel gekrochen“, schreibt er im Rückblick auf seine Zeit im Kloster. Im Studium der Bibel hat Luther erkannt: Gott liebt mich so, wie ich bin. Gott nimmt mich an, als Sünder, und spricht mich gerecht. Ich muss und kann mir die Liebe Gottes nicht verdienen. Und ich kann mich direkt an Christus wenden, ohne Umweg über Maria. Ich stehe unmittelbar vor Gott, als Einzelner und mit dem Selbstbewusstsein des Gläubigen, der keine Fürsprecherin braucht.