Alkohol am Steuer, ungeheuer! Das zeigte sich in der Nacht auf Donnerstag einmal mehr in Innsbruck. Ein 25-jähriger Pkw-Lenker verlor die Kontrolle über seinen Wagen und stürzte über eine Böschung rund zehn Meter in die Tiefe. Sowohl er als auch die anderen beiden Insassen zogen sich erhebliche Verletzungen zu.