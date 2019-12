Vor rund zwei Wochen sorgte Justin Timberlake für reichlich Schlagzeilen. Der Grund: Der Sänger und Schauspieler wurde mit seiner Kollegin Alisha Wainwright in einer sehr vertrauten Situation erwischt. Auf einem Balkon einer Bar in New Orleans knipsten Paparazzi die beiden, wie sie nicht nur Händchen hielten, sondern die Aktrice dem 38-Jährigen auch zärtlich die Hand aufs Knie legte.