Nach Angaben der staatlichen Bahngesellschaft SNCF beteiligten sich fast 90 Prozent aller Lokführer an dem Streik, auch jeder zweite Lehrer war laut Bildungsministerium im Ausstand. Proteste gab es auch in Krankenhäusern, bei der Müllabfuhr, bei Polizei und Feuerwehr. In Paris blieben die meisten Metros geschlossen. Auch Sehenswürdigkeiten wie der Eiffelturm blieben zu. Pariser Museen wie der Louvre hatten bereits vor den Streiks vor Einschränkungen für Besucher gewarnt. Am Impressionisten-Museum Musee d‘Orsay bestätigte man via Twitter, geschlossen zu bleiben.