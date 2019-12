Nur, wenn dann - so wie in den letzten Tagen - die Pistenverhältnisse in Vail alles andere als Weltcup-tauglich sind, platzt selbst einem ruhigen Zeitgenossen wie ihm der Kragen. „Das ist eine Abzocke. Und wenn sie uns dann noch auf einer völlig ramponierten Piste trainieren lassen, hört sich der Spaß auf. Sie nützen schamlos aus, dass alle da trainieren müssen. Und liefern im Gegenzug nicht einmal eine Top-Piste.“