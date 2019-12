In Zeiten von Ibiza, Spesenskandalen und Neuwahlen hat sich Christoph Haselmayer als Politik-Analyst bei „krone.tv“ einen Namen gemacht. Bei Max Schmiedl im „Stiegenhaus West“ zeigt sich der Meinungsforscher mal von seiner privaten Seite und gibt Einblicke in seine Hobbys. Der Tierliebhaber und „Häuslbauer“ züchtet nämlich seinen eigenen Kaviar in der Freizeit! Außerdem erzählt Haselmayer wie er drei kroatische Straßenkatzen gerettet hat und 40 Störe im Jahr räuchert. Und natürlich ging es im „Krone“-Keller auch um Politik ...