Mit dem Sieg hielt Liverpool den Vorsprung auf Verfolger Leicester mit acht Punkten konstant. Am kommenden Samstag gastieren die „Reds“ noch in Bournemouth, ehe der Champions-League-Titelverteidiger nach Österreich aufbricht. In Salzburg steigt am Dienstag (18.55 Uhr) das letzte Gruppenspiel im Pool D. Salzburg ist mit einem Sieg weiter, in diesem Fall wäre Liverpool ausgeschieden. Bei jedem anderen Resultat stünden die Engländer im Achtelfinale, Salzburg wäre out.