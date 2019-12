Nach einem Vergehen an Rashford verwandelte der Gefoulte in der 49. Minute selbst den fälligen Strafstoß zum 2:1-Endstand. Für Mourinho, der das Traineramt im Norden Londons vor zwei Wochen angetreten hatte, war es die erste Niederlage im neuen Job nach drei Siegen. Manchester zog in der Tabelle an den „Spurs“ vorbei und kletterte auf Platz sechs. Tottenham ist Achter.