Wieder Verletzungsschock für den ÖSV! Manuel Feller hat in den USA einen Bandscheibenvorfall im Bereich der Lendenwirbelsäule erlitten und wird deshalb beim Weltcup-Riesentorlauf in Beaver Creek am kommenden Sonntag nicht an den Start gehen können, sondern schon am Donnerstag die Heimreise antreten.