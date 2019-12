Beamte des Kriminaldienstes des Bezirkspolizeikommandos Villach konnten am 4. Dezember 2019 in Zusammenarbeit mit Beamten der Polizeiinspektion Bad Bleiberg in der Wohnung eines 61-jährigen Mannes aus dem Bezirk Villach-Land eine bereits abgeerntete Indoor-Plantage, mehr als 600 Gramm rauchfertiges Cannabiskraut und diverse Suchtmittelutensilien sicherstellen. Der Beschuldigte zeigte sich teilweise geständig. Dabei gab er an, dass er in den letzten zwei Jahren in seiner Wohnung zu dem sichergestellten Cannabiskraut noch insgesamt etwa 1000 Gramm Cannabiskraut erzeugt habe. Er wurde der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.