Sie ist das Tagesgespräch in Seeham: Die von Europol seit 2011 gesuchte Millionenbetrügerin Elisabeth S. Die Frau wurde am Dienstag von LKA-Beamten in zivil abgeführt. Sie hatte sich bei einer Bekannten in Seeham versteckt. Die Wienerin soll Kunden um 4,2 Millionen Euro geprellt haben. Mit dem Geld tauchte sie unter.