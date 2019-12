Die Fußball-Spielerberater haben im Jahr 2019 so viel Geld wie nie zuvor kassiert. Insgesamt 653,9 Millionen Dollar (590,64 Mio. Euro) wurden von den Clubs bei internationalen Transfers an Vermittlungsgebühren fällig. Das geht aus einem vom Weltverband (FIFA) am Mittwoch veröffentlichten Bericht hervor. Die Steigerungsrate gegenüber 2018 betrug demnach 19,3 Prozent.