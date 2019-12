Der Räuber ist 35 bis 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und von molliger Statur. Beim Überfall trug er eine dunkle Kapuze und eine dunkle Schirmkappe. Er richtete einen kleinen Revolver auf den Angestellten, doch dieser war gerade in ein Telefongespräch vertieft. Erst nach einigen Sekunden sah der 26-Jährige dem Täter in die Augen, geriet in Panik und lief im Schock in den ersten Stock, wo sich drei Kollegen aufhielten.