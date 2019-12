„Wir haben regelmäßig Anfragen bekommen, warum man mit den Streckenkarten für die Regionalbusse nur bis zum Hauptbahnhof fahren kann und nicht auch die Öffis in der Stadt dabei sind. Das ärgert die Leute, weil die meisten nicht zum Bahnhof wollen“, sagt Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) und fügt an: „Das ändern wir jetzt mit Jahreswechsel. Die Streckenkarten gelten künftig auch in der Kernzone, ohne dass ein Aufschlag bezahlt werden muss.“ So entfallen pro Fahrt mindestens 1,30 Euro beziehungsweise 2,40 Euro bei Tageskarten. Das heißt: Alle Streckenkarten mit Start oder Ziel in der Landeshauptstadt gelten auch in den städtischen Verkehrsmitteln als Fahrschein.