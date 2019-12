Schon 60 Millionen Stück

200 Mitarbeiter sind beim von Peter Brandner geführten Familienunternehmen beschäftigt, das Beutel für Lebensmittelhersteller in Europa produziert. Kaffee, Tee, Frischteige, vor allem Süßwaren werden in den Produkten aus der Atterseeregion verpackt - und eben auch die Präsente des Heiligen Nikolaus. „Das Sackerl ist ein Traditionsprodukt in Österreich“, sagt Neumayer, der über das unverkennbare „rot lasierende Design mit dem goldenen Nikolo“ regelrecht ins Schwärmen gerät. 60 Millionen Stück der Nikolo-Beutel wurden bereits insgesamt verkauft, pro Jahr werden immer noch eine Million Stück verteilt. Die Sackerl gehen an viele Händler, die die Ware an den Lebensmittelhandel, Kleinbeteibe und Organisationen weiter verkaufen.