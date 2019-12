Eine knappe Stunde und 450 Höhenmeter später haben wir schon den 1950 Meter hohen Garnitzenberg erreicht und genießen den Ausblick ins Skigebiet und in die benachbarten Julischen Alpen. „So schön!“, schwärmt der 58-Jährige, der nicht nur eine Skischule, sondern auch die Intersport-Filialen auf dem Nassfeld und in Tröpolach betreibt. Und wir beide beraten uns am Gipfel, welche Seite wir nun hinunter fahren werden, denn Möglichkeiten und Varianten gibt es viele.