Sensoren registrieren Stürze

In der Praxis funktionieren die Hilfsmittel etwa so: Bewegungssensoren schalten beim Aufstehen automatisch das Licht an. Eine Uhr am Handgelenk registriert Stürze und setzt daraufhin einen Notruf ab. Wird der Notruf manuell ausgelöst, kann über ein integriertes Mikrofon mit einer ausgewählten Betreuungsperson kommuniziert werden. Im Umfang enthalten ist zudem ein einfach bedienbares Tablet mit wenigen simplen Funktionen: Kalender, Beleuchtungssteuerung, Notruf, Internetseiten und Spiele zum Gehirntraining.